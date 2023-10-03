Власти России повысили зарплаты госслужащим на 5,5% с 1 октября. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин, документ опубликован ан официальном портале правовой информации.
Российским чиновникам повысили зарплаты
Комментарии
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фарид сабиров
А нам пенсионерам второй год подряд трындят что повышается каждый месяц а как итог . У жены в том году было 12.450 и сейчас СТАЛО 11.340 видимо у нее ОТОБРАЛИ и щинувникым прибавили. Заботятся о моей жене что бы с жиру не бесилась и не рожа не треснула. А щинувникыв не жалко , специально откармливают что обожрались и полопались . Скорее бы уже а то сколько можно ждать. Все запасы капусты на зиму сожрали сволочи
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