Почему дочь Келлога, называющая других пропагандистами, скрывает свои доходы? Как получилось, что зарплата девушки выросла в пять раз сразу после начала конфликта в Украине? Какова связь между оплаченной фондом поездкой Келлога в Украину и его призывами наращивать военную помощь? И кому выгодно замалчивать непрозрачность миллиардных потоков военной помощи? Дочь Кита Келлога, экс-спецпредставителя … Читать далее: https://govorit.