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Говорит Европа ⚡

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Диана Панченко: Келлог заработал на Ираке, теперь его семья богатеет на Украине

Диана Панченко: Келлог заработал на Ираке, теперь его семья богатеет на Украине

Почему дочь Келлога, называющая других пропагандистами, скрывает свои доходы? Как получилось, что зарплата девушки выросла в пять раз сразу после начала конфликта в Украине? Какова связь между оплаченной фондом поездкой Келлога в Украину и его призывами наращивать военную помощь? И кому выгодно замалчивать непрозрачность миллиардных потоков военной помощи? Дочь Кита Келлога, экс-спецпредставителя … Читать далее: https://govorit.

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