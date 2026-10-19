Рейс Nordwind в Омск вылетит из Толмачево в 13:30 вместо запланированных 03:15. Также на два с лишним часа задержано отправление в Санкт-Петербург, а прибытие борта из этого города сдвинуто с 07:05 на 09:40.
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