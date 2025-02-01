Не нужно выбрасывать! Найти отличное применение старым подушкам совсем не сложно. Что можно сделать из старой подушки: 8 отличных идей для дома Как подушки для сна, так и декоративные диванные подушки со временем сплющиваются, становятся неудобными и пачкаются.