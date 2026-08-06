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Происшествия

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В Саратовской области полицейские и общественники провели «Зарядку со стражем порядка» для отдыхающих детского лагеря

В детском лагере «Буревестник» было по-особенному шумно и энергично. К ребятам в гости приехали не просто гости, а настоящие стражи порядка, которые превратили обычную утреннюю зарядку в захватывающее событие.

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