«Репортеры без границ» назвали освобождение Ассанжа победой для свободы прессы

Международная неправительственная организация «Репортеры без границ» (RSF) прокомментировала освобождение австралийского журналиста и основателя сайта Wikileaks Джулиана Ассанжа из тюрьмы в Великобритании.
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