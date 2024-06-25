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«Репортеры без границ» назвали освобождение Ассанжа победой для свободы прессы

«Репортеры без границ» назвали освобождение Ассанжа победой для свободы прессы

Международная неправительственная организация «Репортеры без границ» (RSF) прокомментировала освобождение австралийского журналиста и основателя сайта Wikileaks Джулиана Ассанжа из тюрьмы в Великобритании.

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