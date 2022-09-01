Вроде бы союзники…

Как вам такой парадокс? На фоне жесткого противостояния России с коллективным Западом наши среднеазиатские союзники по ОДКБ активно сотрудничают с министерством обороны США и даже проводят совместные учения по борьбе с террористической угрозой.
Как вам такой парадокс? На фоне жесткого противостояния России с коллективным Западом наши среднеазиатские союзники по ОДКБ активно сотрудничают с министерством обороны США и даже проводят совместные учения по борьбе с террористической угрозой.
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