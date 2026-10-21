Сын чемпиона UFC Петра Яна, 10-летний Даниил, станет его секундантом в бою против Мераба Двалишвили. Поединок состоится 24 октября на турнире UFC 333 в Абу-Даби.
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