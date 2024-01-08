Отечественный софт защитят по новому ГОСТу

Информационные технологии — одна из самых быстроразвивающихся отраслей на сегодняшний день. Стремительность изменений в области архитектуры программного обеспечения (ПО), языков программирования и кодирования ставят вопрос их безопасности и защищенности на первое место.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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