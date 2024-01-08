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Парламентская газета

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Отечественный софт защитят по новому ГОСТу

Отечественный софт защитят по новому ГОСТу

Информационные технологии — одна из самых быстроразвивающихся отраслей на сегодняшний день. Стремительность изменений в области архитектуры программного обеспечения (ПО), языков программирования и кодирования ставят вопрос их безопасности и защищенности на первое место.

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