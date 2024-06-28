Кандидат в конгресс США Уинн назвала Байдена худшим президентом в истории страны

Кандидат в конгресс США от штата Аризона, представительница Республиканской партии Кэтлин Уинн назвала главу Белого дома Джо Байдена худшим президентом в истории страны после его дебатов с экс-лидером Дональдом Трампом.
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