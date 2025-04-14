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Кризис в России закончится в 2035 году, — следует из доклада ЦМАКП.

Кризис в России закончится в 2035 году, — следует из доклада ЦМАКП. После СВО прогнозируются риски: жесткая фискальная политика, рост импорта, скачок доллара, новый социальный запрос («патриотизм — справедливость — развитие») и возможные конфликты классов.

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