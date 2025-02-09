В районе Шахтёрской площади сообщается о разрушениях. Предположительно, когда в 23.00 сообщалось о мощных звуках - была либо атака БПЛА врага (фиксиро...

В районе Шахтёрской площади сообщается о разрушениях. Предположительно, когда в 23.00 сообщалось о мощных звуках - была либо атака БПЛА врага (фиксировалась их активность), либо прилет - не от волны посекло деревья.
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