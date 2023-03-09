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Мбаппе о будущем после вылета «ПСЖ» из ЛЧ: «Я спокоен. Победа в Лиге 1 – единственное, что имеет значение. После этого – посмотрим»

Килиан Мбаппе ответил на вопрос о будущем после вылета «ПСЖ» из Лиги чемпионов. Вчера «ПСЖ» проиграл «Баварии» (0:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (первая игра – 0:1) и выбыл из турнира.

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