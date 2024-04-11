Собянин: Обновление поликлиники на Амурской улице должно завершиться в этом году

Реконструкцию планируют завершить в 2024 году Реконструкцию филиала №3 детской городской поликлиники №122 в Гольяново планируется завершить в 2024 году, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном Telegram-канале.
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