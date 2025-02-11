Сыгран седьмой тур чемпионата Камчатского края по шахматам

Со стопроцентным результатом в соревнованиях высшей лиги чемпионата Камчатского края по шахматам среди мужчин в Петропавловске-Камчатском идет Евгений Данилов после седьмого тура 10 февраля, итоги тура опубликованы на специализированном сервере шахматных результатов chess-results.
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