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Кому принадлежат колодцы в районе Объездного шоссе, остаётся неизвестным

Кому принадлежат колодцы в районе Объездного шоссе, остаётся неизвестным

Наружные сети водоотведения, расположенные по адресу: Объездное шоссе, 25, не принадлежат городу. Об этом говорится в официальном ответе комитета по управлению имуществом администрации Читы на запрос редакции ZAB.

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