Выборы в Мосгордуму: основные тенденции

Главной темой предвыборной кампании в Мосгордуму на этой неделе стала процедура сбора подписей в поддержку выдвижения кандидатов, которая завершается 6 июля, отмечают эксперты Центра политической конъюнктуры.
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