20+ имен и фамилий, которые добавили огонька в жизнь их обладетелей

Необычные фамилии и имена кому-то нравятся, а кому-то доставляют неудобства. Ведь быть Катей или Машей с фамилией Петрова или Иванова просто, а вот когда тебе досталось что-то пооригинальнее — тут уже бывает всякое.
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