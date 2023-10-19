Бывший топ-менеджер «Роскосмоса» Владимир Мешков сбежал за границу

Владимира Мешкова подозревают в хищении 600 миллионов рублей.В международный розыск объявлен бывший топ-менеджер «Роскосмоса» Владимир Мешков, который также был замначальника департамента аппарата полпреда президента России в Приволжском федеральном округе.