Бывший топ-менеджер «Роскосмоса» Владимир Мешков сбежал за границу

Владимира Мешкова подозревают в хищении 600 миллионов рублей.В международный розыск объявлен бывший топ-менеджер «Роскосмоса» Владимир Мешков, который также был замначальника департамента аппарата полпреда президента России в Приволжском федеральном округе.
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