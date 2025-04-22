«Единая Россия» поставила новые задачи депутатам

«Единая Россия» обозначила новые задачи для 170 тысяч своих муниципальных депутатов. Они должны будут выстроить более эффективную работу с первичными отделениями, честно отчитаться перед людьми о выполнении народной программы и активнее участвовать в подготовке федеральных законопроектов.