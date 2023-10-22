Анкара не спешит принимать Швецию в НАТО: почему Эрдоган отложил вопрос в долгий ящик Ирэн ОрлонскаяТурция планирует повременить с ратификацией заявки Швеции на вступление в НАТО в октябре в ожидании положительного решения Вашингтона по приобретению Анкарой истребителей F-16.