СК назвал две основные версии гибели четверых детей в Красноярском крае

Употребление в пищу продуктов с неизвестным веществом общетоксического действия и отравление в результате вдыхания паров инсектицидного аэрозоля являются двумя основными версиями гибели детей в Красноярском крае.
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