«Моя профессия – синьор из общества»: в театре имени Горького дадут очередную премьеру

В Приморском краевом театре имени Максима Горького 28 февраля очередная премьера: вниманию зрителя представят комедию Джулио Скарначчи и Ренцо Тарабуззи «Моя профессия – синьор из общества» (12+), сообщает PRIMPRESS.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии