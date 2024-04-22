Самолет, летевший в Молдову, приземлился в Яссах

Самолет, летевший в воскресенье по маршруту Лондон - Кишинев, был вынужден приземлиться в Яссах после того, как в аэропорту столицы Республики Молдова было получено сообщение о заложенной бомбе, сообщает Agerpres.
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