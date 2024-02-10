24smi.org - пос...
MainНовости России, У...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Свежие комментарии

Эндокринолог назвала продукты-лидеры по содержанию добавленного сахара

Эндокринолог назвала продукты-лидеры по содержанию добавленного сахара

Эндокринолог-диетолог Юргита Вараева из Клиники лечебного питания ФИЦ питания и биотехнологии подчеркивает важность осознанного подхода к выбору продуктов питания, особенно с точки зрения содержания в них добавленных сахаров, пишет "КП".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх