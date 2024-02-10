Эндокринолог назвала продукты-лидеры по содержанию добавленного сахара

Эндокринолог-диетолог Юргита Вараева из Клиники лечебного питания ФИЦ питания и биотехнологии подчеркивает важность осознанного подхода к выбору продуктов питания, особенно с точки зрения содержания в них добавленных сахаров, пишет "КП".