Эндокринолог назвала продукты-лидеры по содержанию добавленного сахара

Эндокринолог-диетолог Юргита Вараева из Клиники лечебного питания ФИЦ питания и биотехнологии подчеркивает важность осознанного подхода к выбору продуктов питания, особенно с точки зрения содержания в них добавленных сахаров, пишет "КП".
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