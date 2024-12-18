Полицейские задержали мужчину за поджог военкомата в Петербурге

В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали 24-летнего местного жителя. Мужчина бросил бутылку с горючей смесью в двери военного комиссариата Центрального района на улице Чайковского.
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