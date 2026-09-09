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Царьград

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Выросло число погибших в результате атаки БПЛА в Перми

Выросло число погибших в результате атаки БПЛА в Перми

Подробности рассказали в Минздраве региона. Трагедия, разыгравшаяся в Перми 7 сентября, унесла еще одну жизнь, сообщает РБК.

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