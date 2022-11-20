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Беднар о вратарях «Колорадо»: «Мы избалованы в этом смысле. Францоуз украл прошлый матч, Георгиев сыграл отлично сегодня»

Джаред Беднар считает, что «Колорадо» повезло с вратарями. Сегодня «Эвеланш» обыграли «Вашингтон» (4:0) в регулярном чемпионате НХЛ.

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