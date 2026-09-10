Косметолог Котова предупредила, что плохая осанка ускоряет появление колец Венеры

Сидячая работа и привычка наклонять голову к телефону делают кольца Венеры на шее заметнее. Врач-косметолог Ирина Котова посоветовала держать гаджеты на уровне глаз, сообщает «Абзац» .
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