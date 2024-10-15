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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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Казанның кайбер урамнарындагы муниципаль парковкалар атна буе диярлек ябык булачак

Татарстан башкаласында 19-25 октябрьдә автомобиль хуҗалары, шулай ук каршеринг сервисларыннан файдаланучылар БРИКС саммиты уздырыла торган урыннар янындагы урамнарда муниципаль парковкалардан файдалана алмаячак.

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