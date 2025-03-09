Рябкин остался без очков в 3 матчах подряд в USHL. У него 16 баллов в 16 играх в сезоне при 50 минутах штрафа

Форвард «Маскигона» не отметился результативными действиями в матче с «Дубьюком» (4:3 ОТ). В текущем сезоне у 17-летнего игрока 16 (9+7) очков в 16 играх в главной юниорской лиге США при полезности «минус 2» и 50 минутах штрафа.