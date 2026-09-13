«Мы все хотим одного»: чем Россия встретила молодежь из 191-й страны

Екатеринбург - столица Урала, а в эти дни еще и столица молодежи. В город съехались десять тысяч участников из 191 страны: разные языки, культуры и традиции здесь смешались в одну большую международную команду.
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