Молитвы каким святым читаются в церковный праздник 20 ноября 2023 года, греховные дела дня Марина ОнегинаДля того чтобы молитва произвела эффект, необходимо читать ее искренне, обращаясь к святому в день его памяти.
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