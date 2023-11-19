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Молитвы каким святым читаются в церковный праздник 20 ноября 2023 года, греховные дела дня

Молитвы каким святым читаются в церковный праздник 20 ноября 2023 года, греховные дела дня

Молитвы каким святым читаются в церковный праздник 20 ноября 2023 года, греховные дела дня Марина ОнегинаДля того чтобы молитва произвела эффект, необходимо читать ее искренне, обращаясь к святому в день его памяти.

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