Аналитик предсказал, что ждет рубль в ближайшее время

В ближайшие сессии рубль может перейти к укреплению, в результате чего пара доллар/рубль может отступить в район 90 рублей или уйти под эту отметку, прогнозирует главный аналитик финансового маркетплейса Банки.
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