На утро среды ситуация выглядит так, что зашедшие из Сумской области в приграничье Курской ВСУ не отброшены с российской территории, враг захватил несколько сёл и закрепляется.
ВСУ не выбиты из Курской области и закрепляются
Комментарии
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ВлаДимир
Всякий мнит себя стратегом...
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19 час.
Ю
Юрий Зубрин
Всякий ...Только результат налицо ....За три года можно было наладить разведку и агентурную и войсковую и принимать решения не по результатам ,а на опережение....
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18 час.
ВлаДимир
Ответ прост: трудно нести пять чемоданов двумя руками.
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18 час.
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