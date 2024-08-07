Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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ВСУ не выбиты из Курской области и закрепляются

ВСУ не выбиты из Курской области и закрепляются

На утро среды ситуация выглядит так, что зашедшие из Сумской области в приграничье Курской ВСУ не отброшены с российской территории, враг захватил несколько сёл и закрепляется.

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Комментарии
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ВлаДимир
Всякий мнит себя стратегом...
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Ю
Юрий Зубрин
Всякий ...Только результат налицо ....За три года можно было наладить разведку и агентурную и войсковую и принимать решения не по результатам ,а на опережение....
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ВлаДимир
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