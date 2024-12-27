Новое исследование показало, что ChatGPT Search можно обмануть, чтобы ввести пользователей в заблуждение

ChatGPT Search, поисковая система на основе искусственного интеллекта, которая начала работать в этом месяце, может быть обманута и выдавать совершенно недостоверные резюме, выяснила британская газета The Guardian.
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