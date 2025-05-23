Профессор Катасонов: Конституционный суд заставил олигархов вспомнить слово «национализация»

Надежда на пересмотр чубайсовской приватизации все же есть Валентин Катасонов Фото: Петр Ковалев/ТАСС С 12 мая в российских СМИ начался новый раунд обсуждений темы возможного пересмотра итогов приватизации 1990-х годов.
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