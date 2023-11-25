«Давайте будем просто воевать»: Арахамия признался, что кровожадный киевский режим бросил Украину на растерзание

Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия соглашается, что в марте 2022 года конфликт мог бы завершиться, если бы было выполнено основное требование России - признание нейтралитета Украины и отказ от вступления в НАТО.
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