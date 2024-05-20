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Курские новости

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Курянка получила ранение, наступив на взрывное устройство

Курянка получила ранение, наступив на взрывное устройство

Жительница села Гордеевка Кореневского района получила ранение, наступив на взрывное устройство. Она была доставлена в Глушковскую районную больницу, где ей оказывают необходимую помощьЖительница села Гордеевка Кореневского района получила ранение, наступив на взрывное устройство.

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