Новый мод для Starfield добавил Normandy SR-1 из Mass Effect Моддерское сообщество окружает ...

Новый мод для Starfield добавил Normandy SR-1 из Mass EffectМоддерское сообщество окружает все новые игры Bethesda своей любовью и Starfield – не исключение! Например, один из недавних модов превратил DLC Shattered Space в Star Wars! Что уж говорить про моды для Fallout 4 и… источник#Fallout_4 #Mass_Effect.