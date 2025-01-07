Снежная буря в США унесла жизни четверых человек. Об этом сообщает телеканал NBC News. Отмечается, что 61-летний житель штата Миссури скончался в результате смертельной травмы, которую получил во время уборки снега.
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