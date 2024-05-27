На Пирсах в Архангельске горел жилой дом. Погиб мужчина

В Архангельске ликвидировали пожар в деревянном жилом доме на острове Краснофлотский.Вчера в 18:31 поступило сообщение о пожаре в Архангельске по адресу: улица Дружбы, 4, где горел двухэтажный деревянный многоквартирный дом.
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