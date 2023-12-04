Немецкая оппозиция потребовала прекратить выплаты украинским беженцам

Премьер-министр Баварии и председатель оппозиционной немецкой партии «Христианско-социальный союз» (ХСС) Маркус Зедер призвал прекратить выплаты социальных пособий новым мигрантам с Украины, сообщает издание Stern.
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