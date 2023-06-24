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СВО на Украине, новости на 23 июня: ВС России нанесли групповой удар по местам хранения ракет ВСУ

СВО на Украине, новости на 23 июня: ВС России нанесли групповой удар по местам хранения ракет ВСУ

Фото: пресс-центр МО России Царьград публикует последние данные военной спецоперации русской армии в зоне боевых действий на Украине.

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