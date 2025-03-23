Праздник «Сороки» («Жаворонки») считается детским. Юные жители х.Березовка 1-я и х.Ярыженский тоже приняли участие в изготовлении обрядовой выпечки и исполнении праздничных обрядов, весенних игр.
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Праздник «Сороки» («Жаворонки») считается детским. Юные жители х.Березовка 1-я и х.Ярыженский тоже приняли участие в изготовлении обрядовой выпечки и исполнении праздничных обрядов, весенних игр.