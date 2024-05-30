МОСКВА, 31 мая, ФедералПресс. Бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер выразил мнение о том, что рано или поздно украинским военным придется встать перед выбором: либо отстранить Владимира Зеленского от власти, либо столкнуться с риском гибели государства из-за его стремления вести войну до конца.
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