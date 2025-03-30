Царев обрисовал условия окончания СВО и долгосрочного мира с Украиной

В последние годы Украина постоянно выпрашивает гарантии безопасности. Однако вся проблематика состоит в том, что урегулирование конфликта на Украине и гарантии долгосрочного мира фактически состоят в выполнении ранее выдвинутых условий России.
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