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Царев обрисовал условия окончания СВО и долгосрочного мира с Украиной

Царев обрисовал условия окончания СВО и долгосрочного мира с Украиной

В последние годы Украина постоянно выпрашивает гарантии безопасности. Однако вся проблематика состоит в том, что урегулирование конфликта на Украине и гарантии долгосрочного мира фактически состоят в выполнении ранее выдвинутых условий России.

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