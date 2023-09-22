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Де Дзерби о «Брайтоне» и 2:3 от АЕК: «Мы контролировали игру и доминировали. Смириться с поражением тяжело»

Де Дзерби о «Брайтоне» и 2:3 от АЕК: «Мы контролировали игру и доминировали. Смириться с поражением тяжело»

«В плане качества мы сыграли очень хорошо. Я очень горжусь показанным футболом. Мы оказались не столь опытными, как АЕК, но проявили характер и играли с правильным настроем.

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