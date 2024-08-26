В украинском Генштабе сообщили, что наиболее напряжённая ситуация для Вооружённых сил Украины сложилась на красноармейском (покровском) направлении на подконтрольной Киеву территории Донецкой Народной Республики.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии