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Царьград

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Аэропорт Елизово задержал вылеты из-за атмосферного вихря

Аэропорт Елизово задержал вылеты из-за атмосферного вихря

Атмосферный вихрь задержал вылеты четырех рейсов на Камчатке. Аэропорт Елизово отменил рейсы в Северо-Курильск и на Шумшу из-за плохой погоды: облачность, ливневые дожди и понижение температуры.

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